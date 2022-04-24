Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что Украина не должна в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В Министерстве иностранных дел Украины разочарованы тем, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил против будущего членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-основателей ЕС поддерживает членство Украины", - заявил Николенко.

Как сообщил спикер, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.

"Их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, дало возможность России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран", - отметил Николенко.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем приобщения возможностей Украины", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что Украина имеет все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.

"Благодаря несокрушимой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - заявил Николенко.

Как известно, Шалленберг подчеркнул, что Украина не должна в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, Украина передала институтам Евросоюза первую часть опросника с целью получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство.

Вторая его часть будет охватывать оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинские власти рассчитывают в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.