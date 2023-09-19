В Словакии в конце сентября состоятся досрочные парламентские выборы, на победу в которых претендует партия бывшего премьера страны Роберта Фицо. И он уже успел заявить о намерения прекратить поставки вооружения в Украину.

В случае возвращения Фицо к власти, в ЕС во главе еще одной страны может стать второй Виктор Орбан. Отменять санкции против России, конечно, никто не будет. Ведь та же Венгрия не выходила ни из каких коалиций и не отменяла свои санкции против России. Но, работая на свой электорат, Виктор Орбан в публичной плоскости занимает позицию иную, я бы сказал, скептическую позицию относительно поддержки Украины. И предпринимает некоторые шаги, например, по запрету транзита оружия через территорию Венгрии.

С другой стороны, мы видим, что Венгрия не блокирует все пакеты санкций против РФ и поддержки Украины, которые были введены за последние полтора года.

Поэтому, думаю, со Словакией, если у власти будет Роберт Фицо, будет примерно то же самое. Ведь, в принципе, им нет смысла полностью разрывать связи со своими европейскими соседями, поскольку они таким образом себя изолируют и потеряют больше, чем получат. Однако, опять же, Роберт Фицо, конечно, будет работать на свой электорат. А он чувствителен к месседжам в стиле: "Запретить транзит вооружения через территорию Словакии", "не поддерживать дальнейшее введение санкций", "требовать выделения бюджетных средств ЕС Словакии", "решение внутренних вопросов". То есть, речь о таком сугубо полуизоляционистском популизме.

Итак, думаю, в Словакии мы будем видеть венгерскую версию Орбана, если Роберт Фицо придет к власти. Но есть еще один момент.

В Словакии не будет монобольшинства - будет коалиция. Это, кстати, тренд, распространенный по всей Европе: когда правопопулисты или левопопулисты, то есть радикальные популистские движения и партии, не имеют такой поддержки, чтобы получить монобольшинство, однако ее достаточно, чтобы взять "золотую акцию" в парламенте, и заставить других формировать с ними коалицию.

Один из последних примеров - Испания. Летом там состоялись выборы и на них "каталонские сепаратисты" (партия бывшего президента правительства Каталонии Карлоса Пучдемона, обвиненного в сепаратизме "Вместе ради Каталонии") получили не так много голосов, но прошли в парламент. Таким образом, премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден формировать с ними коалицию, потому что иначе были бы перевыборы. Но каталонцы попали в правительство и имеют возможность влиять на формирование политики. Думаю, так же будет и с Робертом Фицо. В Словакии после выборов будет коалиция. А неприятный для нас момент - что большую роль будет играть партия, которая имеет евроскептические и украиноскептические взгляды.

Илия Куса, международный аналитик, эксперт по международной политике и ближневосточному аналитическому центру "Украинский институт будущего"