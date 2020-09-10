Вместе с кумом Путина к оккупантам ездили офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

Кум Путина и нардеп от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук ездил в начале августа в оккупированный Крым в сопровождении трех действующих украинских полицейских.

Об этом говорится в новом видеоблоге «Тайны Следствия».

Редакция "Следствия.Инфо" получила информацию от нескольких источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны по физической безопасности. В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

Отмечается, что Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак». Вместе с Медведчуком в автомобиле находились сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин. Другой полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крым чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ «Каланчак» 30 июля в 16:34. Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.

Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация указана на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Сейчас правоохранители проверяют версию, что руководство вышеупомянутых полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.

Департамент полиции охраны сообщил, что сейчас проводится служебное расследование относительно вероятной поездки полицейских Засенко, Галишина и Чалого вместе с Медведчуком в оккупированный Крым. В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений не существует.

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Автор: УНИАН