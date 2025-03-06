По его словам, Европа субъектна и активно ищет самостоятельные решения, в том числе оборонные.

Европа понимает и четко фиксирует, что Россия - это несомненная угроза Европе, поэтому ищет самостоятельные решения. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

По его словам, фундаментальная речь президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности появления новой Европы вызывает три базовых вывода.

Во-первых, как отметил Подоляк, Европа субъектна и активно ищет самостоятельные решения, в том числе оборонные, инвестиционные, политические.

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"Второе - Европа понимает и четко фиксирует, что Россия - это бесспорная угроза Европе. Теперь и всегда. Никакого перспективного партнерства. Третье - переформатирование европейских оборонных альянсов и архитектуры безопасности возможно только с помощью Украины, которая со своей стороны является бесспорной частью Европы, а не частично восстановленного СССР 2.0 (РФ)", - отметил он.

Обращение Макрона к нации

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. В своей речи он затронул различные темы, включая вызовы, с которыми пришлось столкнуться стране и всей Европе, а также ядерного сдерживания.

Макрон заявил об угрозе со стороны России для безопасности Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что война в Украине опасна для всех европейских стран.

"Если страна может безнаказанно вторгнуться к своему соседу в Европе, то никто больше не может быть ни в чем уверен. Российская угроза существует, и она затрагивает страны Европы", - сказал он.

Также Макрон отверг идею скорейшего перемирия в Украине без предварительных условий и гарантий безопасности. По его словам, "мир не может быть построен под диктатом России". Однако французский лидер подчеркнул, что приветствует все реальные шаги к устойчивому миру в Украине.

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