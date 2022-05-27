Законопроект, которым предлагалось убрать из законодательства строку о возможности применения оружия против нарушителей устава (речь о сопротивлении или угрозе командиру, применение военным насилия и дезертирство) "не приводя к смерти военнослужащего", после резонанса в обществе был отозван из Верховной Рады. Дело в том, что иногда законодательные инициативы, которые предлагаются на рассмотрение парламента, являются не до конца продуманными, с не до конца взвешенными правовыми последствиями. Этот законопроект - именно тот случай.

Вопрос, который должен был решить проект - невыполнение приказа в боевых условиях

Авторы законопроекта предлагали лишь убрать из текста закона слова "при этом не причинить смерти". Вопрос, который должен был решить проект - невыполнение приказа в боевых условиях.

То есть вся логика законопроекта была направлена на то, чтобы в боевых условиях военные руководители могли принимать решения о применении оружия, даже если это может гипотетически привести к смерти военнослужащего. На данный момент в уставах Вооруженных сил и так есть положение, которое позволяет командиру применять оружие к военнослужащему в боевых условиях, если последний не выполняет приказ или нарушает законодательство. При этом - что важно - чтобы не нанести вред жизни военнослужащего.

Применить оружие в отношении подчиненных военные руководители не решаются

Однако следует понимать, что любое применение оружия в боевых условиях иногда может приводить к смерти. В частности сегодня, когда широкомасштабная война в Украине продолжается уже три месяца, в боевых условиях возможны случаи, когда военнослужащие отказываются выполнять приказ или даже угрожают оружием своим начальникам. Понятно, что применить оружие в отношении подчиненных военные руководители не решаются, ведь видят в этом очень большие негативные последствия: если, не дай Бог, военному будет причинена смерть, командир автоматически попадает в орбиту уголовного судопроизводства.

Риск стать фигурантом уголовного производства фактически делает применение оружия против подчиненного нереальным, даже если деятельность военнослужащего-нарушителя несет угрозу жизни всех остальных.

Поэтому, в результате длительной дискуссии по поводу этого законопроекта, комитет поддержал решение его рекомендовать к рассмотрению в зале. Однако законопроект стал очень резонансным. В обществе началась очень жаркая дискуссия, что он, якобы, направлен на предоставление права расстреливать военнослужащих без суда.

Поэтому у нас состоялась очень острая внутрифракционная дискуссия. Много народных депутатов, в том числе членов комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, получили обращения от семей военнослужащих, правозащитных организаций, да и самих военных... По итогам такого острого обсуждения стало очевидно, что законопроект не имеет никаких шансов на прохождение в парламенте. А для того, чтобы не было дискуссий в дальнейшем, авторы, подписавшие проект, решили его вообще отозвать.

Предел, когда в принципе можно применить оружие, слишком тонкий. Поэтому именно военные командиры, а не депутаты, должны решать, как действовать в том или ином случае.

Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны