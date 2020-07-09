У Порошенко разговор экс-президента с Путиным назвали "фейком"
«Европейская солидарность» считает опубликованные нардепом Андреем Деркачом записи якобы разговора экс-президента Петра Порошенко и действующего главы Кремля Владимира Путина сфальсифицированными.
Об этом сообщили в пресс-службе политической силы в комментарии УП.
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Разговор Порошенко с Путиным считают «грубо смонтированным, тщательно собранным фальсификатом», как и беседы с Байденом.
В партии уверены, что «пленки Деркача», а также заявления генпрокурора является «частью спецоперации московской агентуры из навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за нее украинской власти, олицетворяемой Петром Порошенко».
«Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине никакую стратегическую цель Кремля», – заявили в «ЕС».
Как сообщал УНИАН, сегодня нардеп Андрей Деркач опубликовал якобы записи разговора экс-президента Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, которые имели место 30 апреля 2015 года – через два месяца после трагедии в Дебальцево.
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