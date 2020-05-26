Семь экс-послов США в Украине сделали заявление из-за "пленок Деркача"

Семь послов призывают политиков не делать шагов, которые могут разрушить двусторонние отношения между Украиной и США.

Семь бывших послов Соединенных Штатов Америки в Украине выступили с обращением к политикам обеих стран из-за открытия производства в отношении вмешательства вице-президента Джо Байдена в деятельности экс-генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом говорится в совместном заявлении американских экс-послов, опубликованном на сайте аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Coucil).

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Они отмечают, что за последние 30 лет Соединенные Штаты и Украина развили широкие и устойчивые отношения, которые отвечают интересам обеих стран, которые разделяют такие ценности как демократия, воля и свобода человека. По мнению авторов обращения, успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укорененной в европейские институты, будут отвечать интересам США относительно более стабильной и безопасной Европы.

Послы напоминают, что двусторонние отношения Украины и США имеют широкую двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и, в частности в Конгрессе как от Республиканской, так и Демократической партий.

"На протяжении лет мы работали над созданием и укреплением американо-украинского стратегического партнерства, начатого в 1996 году. В связи с этим мы огорчены попытками втягивания Украины во внутреннюю политику Америки, поскольку приближаются президентские выборы США 2020-го года. Эти усилия продвигают ложные и токсичные суждения, которые не основываются на реальности отношений США и Украины с целью ослабить отношения и посеять распри между нашими двумя странами. Это не служит интересам ни одной из стран", - подчеркивают послы.

"Мы строго осуждаем эти усилия, призванные разделить наши две страны и призываем чиновников в обеих странах избегать шагов, которые только подорвут двусторонние отношения и оттолкнут одну страну от другой", - подытоживается в заявлении.

Под этим обращением подписались: первый посол сша в Украине Роман Попадюк, третий - Стивен Пайфер, четвертый - Карлос Паскуаль, пятый -Джон Хербст, шестой - Уильям Тейлор, седьмой - Джон Теффт и девятый - Мари Йованович.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая депутатом Андреем Деркачем записи якобы переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Ранее Шокин, занимавший должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его вынудили написать заявление об увольнении из-за расследования против должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим определением обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в деятельности экс-генпрокурора Украины Шокина.

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