Порошенко в 2016 году "планировал диверсию" в Крыму – пленки Деркача

Судя по записям, Джо Байден раскритиковал данное решение.

Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал диверсионную операцию в Крыму.

Такие планы у него были в августе 2016 года, когда он еще занимал президентский пост, свидетельствуют так называемые пленки Деркача, передает Главред.

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На записях якобы запечатлены разговоры Джозефа Байдена и Петра Порошенко (тогда ‒ вице-президента США и президента Украины соответственно).

Судя по записям, Джо Байден раскритиковал данное решение. По его мнению, это создало бы риски эскалации обстановки. А также, добавил Байден, даст повод европейцам обвинить в диверсии саму Украину.

Как сообщал УНИАН, 22 июня народный депутат Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и в то время вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его мнению, «дают новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной».

20 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров Порошенко с Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить освобождение Виктора Шокина от должности генпрокурора.

Ранее Шокин, занимавший должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении в связи с расследованием в отношении должностных лиц компании Burisma. Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство относительно вмешательства бывшего вице-президента США Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Шокина.

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