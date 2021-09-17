Больше всего доверяют местным властям, США и стремятся к интеграции в НАТО на западе Украины, а больше всего любят Россию и Китай на востоке.

Больше всего уверены в правильности развития своего города жители Хмельницкого, а меньше всего - жители Полтавы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в седьмом всеукраинском муниципальном опросе, проведенном социологической группой "Рейтинг".

Следует отметить, что жители областных центров гораздо более перспективно оценивают развитие собственного города, чем развитие страны в целом: на первом месте здесь Хмельницкий – 75% опрошенных жителей этого города считают, что дела в городе идут в правильном направлении, тогда как дела в стране положительно оценивают лишь 26%. Примерно такие же показатели в Виннице и Чернигове. Наименее оптимистичны относительно перспектив собственного города жители Черновцов и Полтавы, где только 30 и 24% соответственно считают, что дела в городе идут в правильном направлении. Характерно, что наиболее пессимистично оценивают перспективы развития государства в Северодонецке – 16% и Мариуполе – 18%. В то же время рейтинг развития города в Мариуполе достаточно высокий – 65%, а в Северодонецке низкий – 30%.

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Также социологи опросили людей, довольны ли они сферой услуг в своем городе. По шкале от 1, что означает ужасно, до 5, что означает отлично, самый высокий показатель в Виннице – 3,6. Похожие показатели также в Луцке, Ивано-Франковске, Чернигове, Хмельницком и Мариуполе. Наиболее недовольны качеством сферы услуг в Херсоне – 2,7 и Николаеве и Черновцах – 2,8.

Относительно уровня одобрения деятельности местной власти, то наиболее благосклонно к мэру и городскому совету относятся в Хмельницком. К мэру доверие составляет 87%, к городскому совету – 76%. Близкие показатели также в Чернигове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице и Мариуполе. Меньше всего доверяют мэру и городскому совету в Северодонецке – по 25%. Также низкий уровень к обоим институтам в Полтаве - 28% к мэру и 27% к горсовету. В Киеве мэру доверяют 50% опрошенных, а горсовету – 40%.

Кроме того, в социсследовании представлен совокупный результат для всех областных центров по одобрению деятельности институтов. Наивысшее доверие - 62% имеют волонтеры. Также достаточно высокие показатели у церкви и армии – по 40%, у соседских объединений – 38% и общественных организаций – 37%. Наибольший отрицательный баланс оценок в разрезе одобряю - не одобряю у Верховной Рады - минус 47%, у правительства – минус 45%. Президент имеет также отрицательный баланс одобрения - минус 10%.

Что касается поддержки вступления Украины в НАТО, то совокупный результат по областным центрам составляет 51%, по сравнению с 2015 годом он увеличился на 4%. Больше всего вступление в НАТО поддерживают на западе Украины, где уровень поддержки достигает 85% в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а меньше всего - в Донецкой и Луганской областях – от 15 до 25%. Также невысокий показатель в Харьковской и Одесской областях – 26-35%.

Очень похожие показатели по поддержке вступления Украины в ЕС. Показатель по Украине 56%, характерно, что в 2016 году он был выше – 63%. Лидерство здесь удерживают также западные области, где евроинтеграцию поддерживают до 90%, аналогичный показатель и в Винницкой области. Меньше всего интегрироваться с ЕС хотят в Донецкой и Луганской областях. Там уровень поддержки не превышает 30%.

Также социологи поинтересовались отношением к другим странам. В частности, тепло относятся к России в Донецкой области более 61% опрошенных. Также высокий показатель в Луганской области – более 51%, и в Запорожской, Харьковской и Одесской, где тепло относятся к стране-агрессору от 41 до 50% опрошенных. Меньше всего сторонников России на западе Украины – от 11 до 20%.

Зеркальная ситуация с отношением к США, Канаде и Евросоюзу. Наиболее тепло к этим странам и ЕС относятся на Западе, а наиболее прохладно - в Донецкой и Луганской областях. Интересно, что к Китаю также наиболее дружелюбное отношение у жителей Донецкой области, где каждый второй относится к этой стране с теплотой, а наиболее прохладное - на западе страны.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, включая Мариуполь и Северодонецк. Было опрошено 19196 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Автор: Дмитрий Хилюк