Аваков: мы будем жестко отвечать на попытки вернуть "традиционные бандитские договорняки"

В Броварах Киевской области 29 мая произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что правоохранители будут очень жестко отвечать на попытки вернуть "традиционные бандитские договорняки" и криминальные разборки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Часе правительства в парламенте, говоря о ситуации в Броварах.

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"Если кому-то кажется, что он снова готов вернуть в нашу жизнь традиционные бандитские договорняки, криминальные разборки, атмосферу страха, мы будем отвечать очень жестко, со всей силой закона. Пусть потом не удивляются", - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более человек) Уголовного кодекса Украины.

1 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что суд арестовал 20 задержанных по подозрению в причастности к стрельбе в Броварах.

Также 1 июня суд заочно арестовал одного подозреваемого, который находится в розыске, а двух других, которые сотрудничают со следствием и признали вину, отправил под домашний арест.

3 июня суд избрал меру пресечения еще шестерым подозреваемым в участии в стрельбе - четырем лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога; одному - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тыс. 300 грн, еще одному - круглосуточный домашний арест.

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