Частичный пересчет голосов в Висконсине увеличил отрыв кандидата от Демократической партии на пост президента США Джозефа Байдена от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.
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Об этом сообщает "Голос Америки".
"Пересчет голосов в крупнейшем округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании Трампа, завершился в пятницу. В результате Байден увеличил отрыв от Трампа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в округе Милуоки проголосовали около 460 тысяч избирателей. В результате пересчета в копилку Байдена было добавлено 257 голосов, Трампа – 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине – он обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов.
"Штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 миллиона долларов. Пересчет во втором округе – Дейн – должен быть завершен в воскресенье", - подчеркивает издание.
Как ожидается, кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник, 1 декабря.
Что этому предшествовало
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.
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