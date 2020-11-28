Пересчет добавил Джо Байдену 257 голосов, Дональду Трампу – 125.

Частичный пересчет голосов в Висконсине увеличил отрыв кандидата от Демократической партии на пост президента США Джозефа Байдена от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

"Пересчет голосов в крупнейшем округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании Трампа, завершился в пятницу. В результате Байден увеличил отрыв от Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в округе Милуоки проголосовали около 460 тысяч избирателей. В результате пересчета в копилку Байдена было добавлено 257 голосов, Трампа – 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине – он обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

"Штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 миллиона долларов. Пересчет во втором округе – Дейн – должен быть завершен в воскресенье", - подчеркивает издание.

Как ожидается, кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник, 1 декабря.

Что этому предшествовало

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Виктория Токарева