Совсем скоро состоится разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, результатов которого ждут и в Украине. Но не стоит ожидать жестких заявлений и давления на Владимира Путина, скорее, произойдет наоборот.

Напомню, что перед предыдущей встречей с Путиным в Женеве Байден приезжал на саммит НАТО, консолидировал позиции для того, чтобы выступить единым фронтом с европейскими партнерами. Сейчас – провел с ними консультации (и даже с украинской стороной Блинкен проводил беседу), в частности, по НАТО. Это нормальная, естественная политика среди союзников.

Умиротворение агрессора всегда приводит лишь к увеличению его аппетитов

Но стоит обратить внимание, что по результатам предыдущей встречи в Женеве от Байдена прозвучали тезисы о перезагрузке отношений, поиске компромиссов с Кремлем. А Меркель и Макрон дружно заявили, что Путина нужно приглашать на саммиты ЕС. То есть, и сейчас, с большой долей вероятности, речь будет идти о компромиссах, в том числе, к сожалению, за счет украинских национальных интересов.

А умиротворение агрессора всегда приводит лишь к увеличению его аппетитов.

Если аппетиты Кремля не будут удовлетворены, Путин будет повышать ставки

Перед предыдущей встречей с Путиным администрация Байдена грозила ввести санкции, что могло заблокировать завершение Северного потока-2, но этого не последовало. Северный поток-2 был достроен. И что мы увидели? Миграционный кризис. Таким был ответ России нашим европейским партнерам, которые говорят, что нужно Путина звать на саммиты. Уступки он действительно воспринимает как слабость.

Поэтому сейчас, если аппетиты Кремля не будут удовлетворены, Путин будет повышать ставки. Вполне допустимо, что мы, во-первых, увидим обострение на линии соприкосновения. Кроме того, если послушать ручного пса Путина Александра Лукашенко, уже скоро у наших границ будут проходить совместные белорусско-российские учения. То есть, бряцать оружием они намерены снова.

Во-вторых, мы увидим новую волну миграционного кризиса, который еще не завершен. Он может перейти на новый уровень. Не зря устами Лукашенко были озвучены планы о возможных столкновениях на украинско-белорусской границе, поскольку, якобы, оружие с Донбасса передают беженцам.

Эти два фактора нестабильности Путин создает на границах с Европой. А что касается США, то стоит ожидать новой волны кибератак. Эта тема, кстати, была одной из важных на предыдущих, летних переговорах Байдена и Путина. Байден даже передавал список объектов критической инфраструктуры США, против которых Россия не должна использовать кибератаки. Если бы Рейган услышал, как США просят Россию не нападать на их критическую инфраструктуру, то перевернулся бы в гробу. Но что произошло? Уже осенью были нападки на нефтепроводы США и в этом обвинялась Россия…

Руководство Украины уже поняло, что никто не придет нам на помощь, если полномасштабная война начнется

Пойдет ли Кремль на какие-то уступки в ответ на предложение Байдена, как минимум, стать нейтральным в противостоянии США и Китая? Путин уже ответил – военное сотрудничество РФ и Китая было усилено, были подписаны соответствующие договора. Поэтому все попытки перезагрузить отношения с Россией закончатся тем же, что и при Обаме. К сожалению, Байден пока этого еще не понял и продолжает наступать на грабли своего предшественника.

А что же Украина? Безусловно, неприятно, когда договариваются за твоей спиной. Но такие попытки были предприняты неоднократно, в том числе летом в Женеве. Поэтому стоит помнить: если ваш союзник уговаривает вас пойти на компромисс, значит он уже обо всем договорился с вашими противниками.

Руководство Украины уже поняло, что никто не придет нам на помощь, если полномасштабная война начнется. Мы можем надеяться только на себя. Конечно, чем больше вы зависимы от внешних игроков, тем сложнее отстаивать свои интересы. Но мы этим занимаемся восемь лет. Пока более-менее успешно.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий в Национальном авиационном Университете