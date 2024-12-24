Один из нюансов - стремлении РФ добиться смягчения санкций.

Российская Федерация, вряд ли, согласится на перемирие, потому что пока не достигла намеченных планов - не контролирует часть Курской области и ряд украинских регионов, которые объявила "своими".

Также, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, РФ захочет вернуться на рынок Европы со своими энергоресурсами, что, вероятно, не устроит США.

По словам Коваленко, приближается инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа и, как считает, Коваленко, после этого события американский лидер будет "агрессивно форсировать" мирные договоренности с Россией. Аналитик обращает внимание, что, во-первых, Москва, по состоянию на сегодня, чтобы как-то поразить Трампа, не выполнила ни одной своей боевой задачи.

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Второй момент - одно из условий Дональда Трампа, связанное с тем, чтобы остановить боевые действия на тех границах, на которых сейчас есть линии соприкосновения. И в этом контексте, как считает аналитик, возникнут вопросы уже не столько к украинской стороне, сколько к российской. Он объясняет: в "многократно изнасилованную" российскую Конституцию внесено, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области Украины - это территории Российской Федерации. Обозреватель рассуждает: если это территория РФ, контролируется ли она в административных границах российскими войсками?

"Херсонщину, например, нет... Запорожская область, соответственно, нет. И мы также все видим - Донетчина, по состоянию на сегодня, - нет! Даже Луганщина - нет, потому что есть небольшой участок на Северском направлении - Белогоровка, которая тоже не контролируется", - констатирует эксперт.

Кроме того, очень важный момент - ситуация Курской области, где сейчас более 600 кв км не контролирует РФ.

"Приостановить здесь боевые действия? Путин на это пойдет? И поэтому Дональд Трамп будет разочарован тем, что услышит от военного преступника Владимира Путина... Но есть еще очень важный пункт, на который Россия никогда не согласится", - отмечает Коваленко.

По его мнению, проблема в стремлении РФ достичь смягчения санкций во время возможных переговоров. Это касается энергоресурсов - газа и нефти, которые, по желанию Кремля, должны попадать на европейский рынок.

"Но за этот период США полностью зашли в Европу со своим газом, своими нефтепродуктами и пытаются только расширять это. При Дональде Трампе именно энергетическая стратегия развития США она была наиболее агрессивной. Неужели он позволит Путину вернуться в Европу и не давать США зарабатывать, как раньше? Думаю, что нет. Следовательно, никаких договоренностей, хотя бы, по этим пунктам уже будет не может", - утверждает обозреватель.

Коваленко призывает трезво оценивать ситуацию, не паниковать и смотреть в будущее более оптимистично. По его мнению, в 2025 году Украину ожидают очень серьезные события, как на фронте, так и на политической арене.

"Но для нас очень важно консолидация и единство, как в первой половине 2022 года", - подчеркнул аналитик.

Переговоры с РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что к мирным переговорам нужно принуждать именно Россию, а не Украину. По его мнению, распределение задач должно быть таким, чтобы и США, и Евросоюз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву.

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