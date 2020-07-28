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Не перемирием единым: в СНБО рассказали, что Зеленский будет делать после попыток прекратить огонь на Донбассе

22:24, 28 июля 2020
Политика
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REUTERS

Перемирие на Донбассе является одним из пяти сценариев, которые рассматривала украинская власть. Достижения режима прекращения огня стало целью годового плана для Зеленского, утвержденного накануне «нормандского» саммита 9 декабря.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, что пять сценариев рассматривали 5 декабря на закрытом заседании СНБО.

«Он (Зеленский – УНИАН) ехал, и у него за плечами было решение СНБО Украины. Оно до настоящего времени является действующим», - заявил он, уточнив, что тогда Зеленский сказал, что берет на решение этой ситуации год.

«Год будет всплывать 9 декабря. После того как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз в мирный способ уйти из нашей страны», - подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, что будет делать власть после 9 декабря, если первый летний сценарий не сработает, Данилов ответил, что состоится следующее заседание СНБО, после которого будет принято соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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