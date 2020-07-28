Не перемирием единым: в СНБО рассказали, что Зеленский будет делать после попыток прекратить огонь на Донбассе

На вопрос, что будет делать власть после 9 декабря, если первый летний сценарий не сработает, Данилов ответил, что состоится следующее заседание СНБО, после которого будет принято соответствующее решение.

Перемирие на Донбассе является одним из пяти сценариев, которые рассматривала украинская власть. Достижения режима прекращения огня стало целью годового плана для Зеленского, утвержденного накануне «нормандского» саммита 9 декабря.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, что пять сценариев рассматривали 5 декабря на закрытом заседании СНБО.

«Он (Зеленский – УНИАН) ехал, и у него за плечами было решение СНБО Украины. Оно до настоящего времени является действующим», - заявил он, уточнив, что тогда Зеленский сказал, что берет на решение этой ситуации год.

«Год будет всплывать 9 декабря. После того как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз в мирный способ уйти из нашей страны», - подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, что будет делать власть после 9 декабря, если первый летний сценарий не сработает, Данилов ответил, что состоится следующее заседание СНБО, после которого будет принято соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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