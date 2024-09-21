Владимир Зеленский заявил, что Украина готова видеть Россию на втором Саммите мира.

Киев активно работает над планом, который должен позволить говорить с РФ в любом формате. На данный момент уже готовы три его пункта. Об этом заявил президент во время встречи с журналистами.

"Как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями, потому что будет план и есть что показать", - говорит глава государства.

По словам президента, Украина готова видеть РФ на втором Саммите мира, поскольку "не может без одной из сторон быть окончания войны". Такой же точки зрения придерживаются и союзники Киева. При этом президент считает, что РФ хочет продолжения войны.

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Запад и российско-украинская война и российско-украинская война

Напомним, во время пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира, который должен состояться до конца года, должен поставить точку в российско-украинской войне.

По словам главы государства, для его проведения надо максимально усилить Украину. Президент добавил, что сейчас все в Европе заинтересованы в том, чтобы наступил мир.

Ранее УНИАН сообщил, что в этом месяце Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и представит ему план украинской победы. Он рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Киева в ближайшие месяцы.

Также украинский лидер намерен встретиться с кандидатами в президенты США - Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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