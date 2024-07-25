Маркус Фабер допускает переговоры с преемником нынешнего правителя России.

С нынешним правителем России Владимиром Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде. Как сообщает Bild, об этом во время дебатов на телеканале ZDF заявил новый председатель оборонного комитета Бундестага, член либеральной Свободной демократической партии Маркус Фабер.

Это было его ответом на заявление оппонента от Левой партии о том, что любая война всегда заканчивается за столом переговоров.

"Он прав, с Путиным надо говорить, но только в Международном уголовном суде. Я думаю, что тогда мы должны вести переговоры о мире в Европе с его преемником. Не все войны заканчиваются переговорами. Бывали войны, которые заканчивались, например, свержением диктатора. В выходные я был на праздновании 80-летия заговора против Гитлера. Думаю, и в России много людей, которые недовольны Путиным", - сказал Фабер. Видео дня

Политик также выступил с поддержкой размещения в Германии новых американских ракет, поскольку "это усилит нашу безопасность, потому что диктатор в Кремле выбирает самых слабых, и если мы будем надежнее сдерживать его, то будем в большей безопасности".

"Мирные переговоры" с Россией: последние новости

Президент Чехии Петр Павел заявил, что без России и Китая мирных переговоров по войне в Украине не будет. При этом, по его словам, переговоры не имели бы смысла, если бы Россия подходила к ним так, как это делала до сих пор, когда, по сути, выдвигала условия капитуляции Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC не исключил возможность переговоров непосредственно с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Впоследствии в Москве ответили на это заявление отметив, что в Кремле не доверяют Зеленскому и связывают это "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также с "еще одной попыткой продвинуть Формулу мира".

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