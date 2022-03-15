Вчера переговорщики взяли техническую паузу.

Делегация Украины и России возобновили переговоры после технической паузы.

Как сообщил в комментарии изданию "Украинская правда" член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, переговоры "уже продолжаются".

От других комментариев члены делегации Украины пока воздерживаются.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 марта начался четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной. Коммуникация тяжело, но идет, прокомментировал Подоляк.

"Причина разногласий в том, что у сторон очень разные политические системы. "Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - объяснил Подоляк.

Среди обсуждаемых вопросов - мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

Около 16:00 14 марта в переговорах между российской и украинской делегациями взяли техническую паузу до следующего дня - рабочие подгруппы уточняли отдельные определения.

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