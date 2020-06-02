Украина настаивает на недопустимости прямого диалога с боевиками на Донбассе - МИД

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе ведет переговоры по Донбассу именно с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр украинская делегация подчеркнула недопустимость прямого диалога с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом Кулеба сообщил во время прямой трансляции в соцсети Facebook из Берлина.

«Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». Мы в ТКГ разговариваем с Россией», - заявил он.

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Кулеба отметил, что украинская сторона проинформировала немецкую о своем видение границы на Донбассе.

«На картах конкретно «пальцами» показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры - не так называемые донецкие или луганские, а именно российские командиры, которые командуют этими военными корпусами», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и другие должностные лица находятся с рабочим визитом в Германии.

В частности, в Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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