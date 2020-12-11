Руководитель Офиса президента заявляет, что Украина продолжит упорно работать для прекращения войны и возвращения мира.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что есть потребность в проведении очередной встречи лидеров государств «нормандской четверки».

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Об этом он написал в своей колонке «путь к миру. Год усилий команды президента Зеленского» для интернет-издания «Украинская правда», сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, Украина продолжает упорно работать для достижения мира на Донбассе. В то же время Россия также должна демонстрировать прогресс.

Ермак подчеркнул, что встреча в Париже на уровне глав государств и правительств «нормандской четверки» в декабре 2019 года дала возможность освободить значительную часть содержащихся лиц, а впоследствии – договориться об установлении режима прекращения огня на линии разграничения.

«Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств «нормандской четверки» точно существует», – отметил он.

Ермак подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» нужна среди прочего и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений.

"Этот год в очередной раз продемонстрировал, что Украина будет упорно работать для прекращения войны и возвращения мира на нашу землю. Для этого команда президента Зеленского аргументированно будет отстаивать интересы украинских граждан и национальные интересы нашего государства», – отметил он.

«Не верьте всяческим заявлениям в духе «все пропало», или что кто-то выходит из переговорного процесса, или же что переговоры зашли в тупик – нет, переговоры продолжаются. Да, это непростые переговоры, бывает разное, но мы упорно продвигаемся вперед», – написал Ермак.

"Нужно двигаться дальше. Быть сильными, решительными, отстаивать интересы нашей страны. Но не стоит забывать, что путь к миру – это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути», – резюмировал руководитель ОП.

"Нормандская встреча" в Париже

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Меркель и президента России Путина.

Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах вблизи линии разграничения, обмен пленными до конца года в формате «всех на всех», а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

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Автор: Тамара Отовская