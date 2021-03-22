План действий относительно членства (ПДЧ) Украины в Североатлантическом альянсе хотелось бы видеть в ближайшей перспективе.
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Как сообщила пресс-служба парламента, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в Брюсселе.
"Мы хотели бы видеть ПДЧ для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса в этом вопросе", - сказал он.
Также Разумков отметил, что общим приоритетом и задачей Альянса и Украины является восстановление заседаний Комиссии Украина - НАТО на высоком уровне.
Кроме того, он подчеркнул, что парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога с НАТО и союзниками. "Мы благодарны Парламентской ассамблеи НАТО, а также союзникам, что по предложению Украины было согласовано перенести проведение очередной весенней сессии ПА НАТО на конец мая 2022 года в Киеве. Я надеюсь, что коронавирус не будет нам мешать в этом", - сказал Разумков.
Председатель ВР также выразил благодарность государствам - членам НАТО за поддержку внутренних реформ в Украине, а также за интерес и поддержку инициативы Украины относительно создания "Крымской платформы", конечной целью которой является деоккупация Крыма.
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