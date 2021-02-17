По словам председателя делегации, Украину собирается посетить генеральный секретарь Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен работой делегации Украины на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, глава государства обсудил деятельность Украины в ПАСЕ с представителями украинской делегации, Министерства иностранных дел и Офиса президента.

«Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка украинской делегации была очень результативной. Основным достижением она назвала обжалование полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ предоставленными фактами нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других государствах», - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что «для нас принципиальный вопрос - объяснить в ПАСЕ, что такое «Крымская платформа» и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины».

Мезенцева сообщила, что многие стратегические и международные друзья Украины приветствуют приглашение в «Крымскую платформу», в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и многие другие.

Кроме того, она отметила, что Украина в ПАСЕ перестает быть страной «одного вопроса» и проявляет инициативу диалога по многим вопросам международной повестки дня. В частности, наша страна активно участвует в продвижении «экологической демократии», а много современных украинских законов отображают такие европейские тенденции, как, например, движение к озеленению и внедрение энергосберегающих технологий.

Мезенцева также сообщила, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич собирается посетить Украину.

«Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом», - сообщила пресс-служба Офиса президента.

Украинская делегация на последней сессии ПАСЕ: что надо знать

25 января председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева предложила обжаловать полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленной на нарушение политических и гражданских свобод, аресты лидеров оппозиции и сотен российских граждан, на нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

28 января в рамках рассмотрения проекта резолюции австрийского депутата Штефана Шеннаха, которая была подготовлена в ответ на обжалование полномочий делегации РФ, члены ПАСЕ отказались поддержать поправку Украины, которой Ассамблеи предлагалось отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.

Против поправки Украины проголосовали 115 членов ассамблеи, поддержали поправку - 37, еще 7 - воздержались.

За допуск делегации РФ к работе в ассамблее проголосовали 107 делегатов, выступили против - 36 и воздержались 24.

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Автор: Юлия Петриченко