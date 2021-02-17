Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен работой делегации Украины на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
В частности, глава государства обсудил деятельность Украины в ПАСЕ с представителями украинской делегации, Министерства иностранных дел и Офиса президента.
«Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка украинской делегации была очень результативной. Основным достижением она назвала обжалование полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ предоставленными фактами нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других государствах», - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что «для нас принципиальный вопрос - объяснить в ПАСЕ, что такое «Крымская платформа» и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины».
Мезенцева сообщила, что многие стратегические и международные друзья Украины приветствуют приглашение в «Крымскую платформу», в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и многие другие.
Кроме того, она отметила, что Украина в ПАСЕ перестает быть страной «одного вопроса» и проявляет инициативу диалога по многим вопросам международной повестки дня. В частности, наша страна активно участвует в продвижении «экологической демократии», а много современных украинских законов отображают такие европейские тенденции, как, например, движение к озеленению и внедрение энергосберегающих технологий.
Мезенцева также сообщила, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич собирается посетить Украину.
«Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом», - сообщила пресс-служба Офиса президента.
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Украинская делегация на последней сессии ПАСЕ: что надо знать
25 января председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева предложила обжаловать полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленной на нарушение политических и гражданских свобод, аресты лидеров оппозиции и сотен российских граждан, на нарушение прав человека в оккупированном Крыму.
28 января в рамках рассмотрения проекта резолюции австрийского депутата Штефана Шеннаха, которая была подготовлена в ответ на обжалование полномочий делегации РФ, члены ПАСЕ отказались поддержать поправку Украины, которой Ассамблеи предлагалось отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.
Против поправки Украины проголосовали 115 членов ассамблеи, поддержали поправку - 37, еще 7 - воздержались.
За допуск делегации РФ к работе в ассамблее проголосовали 107 делегатов, выступили против - 36 и воздержались 24.
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