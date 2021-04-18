Ранее заместитель председателя российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий не исключил, что РФ может покинуть ПАСЕ.

Украинская парламентская делегация отправляется в Страсбург для участия в весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

"Впереди неделя работы в сессионном зале, комитетах, политических группах и с национальными делегациями", - написала она перед вылетом в Страсбург из аэропорта "Борисполь".

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Еще один член делегации, народный депутат Украины Алексей Гончаренко напомнил в Facеbook, что замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий не исключил, что РФ может покинуть ПАСЕ.

"Он заявил, что в последнее время Ассамблея "наносит разного рода удары по России". Кстати, это именно тот Слуцкий, который на зимней сессии ПАСЕ бросался в защиту Путина, а через несколько месяцев получил за это орден", - отметил Гончаренко.

Он считает, что "путинские пропагандисты уже в панике", поскольку во время весенней сессии ПАСЕ, которая начнется завтра, состоятся дебаты по утверждению резолюции по ситуации с Алексеем Навальным.

"Россия творит беззаконие и просто хочет спрятаться от этого. Они стягивают войска к нашим границам, семь лет ведут войну на Донбассе, захватывают наши территории и продолжают делать вид, что все хорошо, а мир вокруг злой и не понимает их. Мы вместе с коллегами на следующей неделе будем неустанно напоминать России об их преступлениях", - написал Гончаренко.

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Автор: Надя Пришляк