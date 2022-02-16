"Европейская солидарность" настаивает на том, что инициативы "Слуги народа" должны блокироваться, утверждает депутат.

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" блокирует развитие и усиление территориальной обороны в регионах в угоду внутрипартийным интересам, что является псевдопатриотизмом и максимальным политическим цинизмом.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат от "Слуги Народа" Виталий Безгин.

Как сообщил депутат, "Европейская солидарность" направила своим местным организациям официальное письмо с требованием блокировать в местных советах любые инициативы от "Слуги Народа" по развитию и усилению территориальной обороны.

"В то время как главы областных организаций "Слуги Народа" в течение недели проводят обучение и консультации с представителями территориальной обороны, работают вдоль границы с Беларусью, админграницы с Крымом, партия Порошенко настаивает на том, что наши инициативы должны блокироваться, а поддерживать нужно исключительно инициативы, подписанные партией Порошенко", - заявил Безгин.

По словам Безгина, "Слуга Народа" инициировала внеочередные заседания областных советов с целью выделения финансирования на развитие и усиление терробороны, создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, налаживание связи с руководителями зон и районов терробороны, обеспечение работы колл-центров партии, разъяснение информации об организации ТрО.

"Коллеги по парламенту, заявляющие о единстве, блокируют наши инициативы по развитию терробороны! Это откровенно антигосударственная позиция людей, которых волнует исключительно собственный пиар", – подчеркнул народный депутат.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада разрешила членам добровольческих формирований территориальных общин использовать личное охотничье и стрелковое оружие на заданиях терробороны.