Представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря отметила, что суд не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов, в том числе указов президента.

На завтра назначено собрание судей Конституционного суда Украины для рассмотрения вопроса по указу президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи.

Об этом в Fаcebook сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

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"По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы относительно указа президента Украины «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 29 декабря 2020 года № 607/2020 (об отстранении Тупицкого В. М. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца)", - написала она.

При этом Совгиря напомнила, что статьей 22 закона "О Конституционном суде Украины" предусмотрено, что собрания судей Конституционного суда решают вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства и не относятся к вопросам, которые решает суд на своих заседаниях. Собрания судей Конституционного суда являются полномочными при условии присутствия на них не менее 12 судей.

В то же время представитель парламента подчеркнула, что КС не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов президента Украины), в том числе и на собраниях судей или на специальных пленарных заседаниях.

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«Вопрос о конституционности этого указа президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины". Решение о конституционности любого акта, в том числе и указа Президента, может быть принято только на пленарном заседании», - подчеркнула Совгиря.

По ее словам, принятие Конституционным судом какого-либо решения о неконституционности указа президента без соблюдения порядка, предусмотренного законом и в интересах одного из самых судей Конституционного суда, может содержать состав преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Совгиря подчеркнула, что, поскольку указ президента действует, а не признавался в установленном порядке незаконным или неконституционным, в соответствии с частью 3 статьи 106 Конституции, он является обязательным к выполнению на территории Украины.

«Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании Конституционного суда может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого от должности судьи Конституционного суда», - резюмировала представитель парламента в суде.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий осуществил влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что любые «заявления», размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, юридически ничтожными.

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Автор: Надя Пришляк