На завтра назначено собрание судей Конституционного суда Украины для рассмотрения вопроса по указу президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи.
Об этом в Fаcebook сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.
Читайте такжеОтстранение Тупицкого: в Офисе президента назвали "ничтожным" скандальное заявление КСУ об указе Зеленского
"По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы относительно указа президента Украины «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 29 декабря 2020 года № 607/2020 (об отстранении Тупицкого В. М. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца)", - написала она.
При этом Совгиря напомнила, что статьей 22 закона "О Конституционном суде Украины" предусмотрено, что собрания судей Конституционного суда решают вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства и не относятся к вопросам, которые решает суд на своих заседаниях. Собрания судей Конституционного суда являются полномочными при условии присутствия на них не менее 12 судей.
В то же время представитель парламента подчеркнула, что КС не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов президента Украины), в том числе и на собраниях судей или на специальных пленарных заседаниях.
Читайте такжеУ Зеленского заявили, что Тупицкий теперь не имеет права на созыв спецзаседания КСУ
«Вопрос о конституционности этого указа президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины". Решение о конституционности любого акта, в том числе и указа Президента, может быть принято только на пленарном заседании», - подчеркнула Совгиря.
По ее словам, принятие Конституционным судом какого-либо решения о неконституционности указа президента без соблюдения порядка, предусмотренного законом и в интересах одного из самых судей Конституционного суда, может содержать состав преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
Совгиря подчеркнула, что, поскольку указ президента действует, а не признавался в установленном порядке незаконным или неконституционным, в соответствии с частью 3 статьи 106 Конституции, он является обязательным к выполнению на территории Украины.
«Таким образом, на собрании судей или специальном пленарном заседании Конституционного суда может быть решен вопрос исключительно о дальнейшей организации работы суда с учетом отстранения судьи Тупицкого от должности судьи Конституционного суда», - резюмировала представитель парламента в суде.
Отстранение Тупицкого: что известно
- 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий осуществил влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.
- Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
- Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.
- 30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.
- В свою очередь в Офисе президента заявили, что любые «заявления», размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, юридически ничтожными.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram