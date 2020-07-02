Гетманцев предполагает, что голоса за отставку Смолия в парламенте найдутся

По его мнению, Верховная Рада уже завтра может рассмотреть этот вопрос.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев предполагает, что голоса за отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия в парламенте найдутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос по поводу дальнейшей процедуры относительно заявления Смолия Гетманцев ответил, что, когда это заявление поступит в ВР, его по поручению председателя парламента рассмотрит профильный комитет.

"Рекомендуем Верховной Раде рассмотреть его в зале. И затем Яков Смолий выступает с трибуны, отчитывается о своей деятельности. Этот вопрос рассматривается по полной процедуре. Поэтому будет много вопросов, будет много ответов", - сказал Гетманцев.

На вопрос, может ли этот вопрос уже завтра вынесен на рассмотрение сессионного зала он ответил, что это действительно может произойти уже завтра.

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Кроме того, на вопрос, найдутся ли голоса для отставки Смолия Гетманцев ответил: "Я убежден, что, учитывая, как Смолия критикует оппозиция, то голоса есть".

"Я хочу пообщаться с Яковом Васильевичем для того, чтобы узнать его позицию и вообще основания, что такое "политическое давление", где он то политическое давление увидел. И уже после этого принимать какое-то решение", - сказал Гетманцев и добавил, что фракция "Слуга народа" еще не рассматривала этот вопрос.

На вопрос, не повредит ли возможная смена председателя НБУ экономике Украины, Гетманцев ответил: "Я убежден, что нет. Я убежден, что ни экономике, ни обязательствам перед нашими международными партнерами, ни финансовой макроэкономической стабильности".

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

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