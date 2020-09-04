Кулеба заговорил о необходимости, в частности, запретить строительство "Северного потока-2".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что против России должны быть приняты меры в связи с выявленным в организме Навального российском ядом «Новичок».

Об этом он сообщил на брифинге в министерстве 4 сентября.

«Нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории. Украина сразу выступила с заявлением, в котором мы признали результаты этих анализов и осудили применение РФ химического вещества «Новичок» против оппозиционного лидера», - напомнил Кулеба.

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Это не единичное событие, отметил министр.

«Это очередной шаг РФ в борьбе с инакомыслием. Для них не существует границ, чтобы кого-то отравить. Это делается во всем мире, истории эти хорошо известны», - подчеркнул он.

Также Кулеба напомнил о заявлении Организации по запрещению использования химического оружия, расценившая действия Кремля как применение химоружия.

«Это стартовая позиция, с которой надо оценивать действия Российской Федерации. Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным. Логика показывает нам, что безнаказанность лишь побуждает РФ к новым агрессивным действиям и преступлениям», - отметил министр.

Он добавил, что партнеры и все оппонирующие РФ страны должны задействовать эффективные механизмы воздействия. В частности - принятие новых санкций и запрет строительства «Северного потока-2».

Глава МИД пояснил, что в случае завершения проекта «... потока-2» в России появятся дополнительные инвестиции для своих агрессивных действий как внутри страны, так и за ее пределами.

«Поэтому сейчас надо комплексно подойти к вопросу и принять меры, которые максимально повысят цену за ее (России - УНИАН) агрессивные действия», - отметил Кулеба.

Отравление Алексея Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

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Автор: Яна Ставская