Немецкие врачи нашли в организме Навального вещество из группы российского препарата "Новичок".

Любое отравление человека с помощью нервно-паралитического препарата считается применением химического оружия.

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Об этом говорится в заявлении гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу публикации отчета немецких врачей, российского оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком».

В Организации отметили, что этот факт вызывает серьезную обеспокоенность.

«Члены Конвенции о запрещении химического оружия считают применение химического оружия кем-угодно при любых обстоятельствах позорным и противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом», - говорится в заявлении.

Отмечается, что ОЗХО продолжает отслеживать ситуацию и готова к сотрудничеству со странами-партнерами.

Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы. В группу "Новичок" принадлежит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Перевод: Яна Ставская