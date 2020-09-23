Достигнута договоренность с министром иностранных дел Венгрии безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о восстановлении доверия в диалоге Украины и Венгрии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Ужгороде.

"У нас очень интенсивный и насыщенный диалог с моим венгерским коллегой, цель которого – это обеспечить насыщенное, динамичное и результативное взаимодействие между Украиной и Венгрией. Не будет преувеличением сказать, что мы уже много достигли в этой сфере. Мы восстановили доверие в нашем диалоге», - отметил Кулеба.

По его словам, было проведено содержательное заседание украинско-венгерской экономической комиссии.

«Мы начали двигаться в реализации ряда совместных инфраструктурных и торговых проектов. Сегодняшняя наша встреча продолжила традицию результативности – мы тоже достигли нескольких договоренностей. Мы будем работать совместно над тем, чтобы успешно провели свои заседания три группы, которые существуют между нашими странами: первая группа - по вопросам национальных меньшинств, вторая – по вопросам образования, третья – по вопросам трансграничного сотрудничества, в рамках которой обсуждается вопрос развития инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска на границе», - сообщил министр.

Также, по словам Кулебы, достигнута договоренность структурировать взаимодействие в вопросах программ сотрудничества, которые реализует Венгрия в Закарпатской области.

«Мы также договорились безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний под эгидой двух наших министерств. Мы обсудили также развитие туризма в Закарпатской области. Развитие внутреннего туризма поддерживает президент Украины», - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба отметил, что «мы хотим больше торговли, межчеловеческих контактов, инфраструктурных проектов, политических контактов между Венгрией и Украиной».

По словам главы МИД Украины, эту позицию разделяет его венгерский коллега. «Мы будем работать на достижение этих целей», - сказал Кулеба.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии из-за закона о языке

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5-м классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9-м классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

Сегодня, 23 сентября, Кулеба заявил, что Украина не будет менять закон Об образовании, но будет говорить с Венгрией о его имплементации.

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Автор: Константин Гончаров