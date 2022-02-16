Социологи отмечают, что по сравнению с прошлым месяцем поддержка Зеленского несколько возросла.

Лидером президентского рейтинга является действующий президент Украины Владимир Зеленский, антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 13 февраля.

Так, Зеленского готовы поддержать 24,6% из тех, кто определился с выбором и намерены голосовать.

Следующим в рейтинге идут: Петр Порошенко, которого поддерживают 16,8%, Юлия Тимошенко – 9,9%, Юрий Бойко – 8,3%.

Кроме того, за Евгения Мураева готовы отдать свои голоса 6,9%, Игоря Смешко – 6,6%, Дмитрия Разумкова – 6,2%, Владимира Гройсмана – 5,7%, Олега Ляшко – 3,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 3%.

Социологи отмечают, что по сравнению с прошлым месяцем поддержка Зеленского несколько выросла, Бойко – несколько снизилась, а у остальных - почти не изменилась.

В то же время, по данным опроса, антирейтинг кандидатов продолжает возглавлять Порошенко: 43% избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

За ним идут: Бойко, за которого отдали бы свои голоса около 36%, Тимошенко и Зеленский – по 33%, Олег Ляшко – 23%, Виталий Кличко и Мураев – по 20%, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок – по 15%, Гройсман – 13%.

Президентский рейтинг: как проводился опрос

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) среди 2 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

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