По мнению депутата, именно оппозиция должна возглавлять регламентный и бюджетный комитеты.

Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» настаивает на необходимости принятия закона, который полностью урегулирует деятельность парламентской коалиции и оппозиции. Об этом заявил представитель депутатской группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" Дмитрий Лубинец во время встречи с представителями Европарламента и Национального демократического института. В мероприятии также принял участие бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс.

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Речь шла о воплощении программ для поддержки демократии в Украине, а также обсуждался ход парламентской реформы, в частности, подготовка закона о парламентской коалиции и оппозиции.

По мнению Дмитрия Лубинца, перечень комитетов, которые должны возглавлять представители оппозиции, должен быть увеличен, и именно оппозиция должна возглавлять регламентный и бюджетный комитеты. Также оппозиция должна участвовать в формировании органов контроля исполнительной власти.

"Мы настаиваем, что именно парламентская оппозиция должна иметь право на формирование персонального состава органов государственной власти, которые занимаются контролем. Например, контролем Счетной палаты или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. И мы считаем, что абсолютно приемлемо, когда формирование органов исполнительной власти происходит коалицией, а все, что касается органов контроля и комиссий, формируется оппозицией», – заявил Дмитрий Лубинец.

Во время встречи речь шла и о подготовке Этического кодекса парламентария. По словам Пэта Кокса, принятие такого кодекса является одной из рекомендаций Европейского парламента.

«Депутатская группа «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» предлагает создать в Верховной Раде этическую комиссию. Это может стать предохранителем развития парламентской коррупции. Если народный депутат до избрания работал в области фермерства или агропромышленного комплекса, то он не может работать в депутатском комитете, который занимается этими вопросами», – убежден Дмитрий Лубінець.

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Автор: УНИАН