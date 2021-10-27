Денисова уже посетила задержанного в Грузии украинского чиновника.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова будет ходатайствовать о переводе экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в частное лечебное заведение в случае необходимости.

Об этом она сказала в комментарии журналистам после посещения Саакашвили, который находится под стражей в пенитенциарном учреждении №12 грузинского города Рустави.

По ее словам, в колонии дежурит реанимационная бригада, которая оснащена аппаратурой, необходимой для переливания крови или в случае необходимости для массажа сердца.

"Если нужно будет восстанавливать жизненно важные органы – сегодня (в среду, 27 октября, – Ред.) 27-й день голодовки, то они этого сделать не смогут и вряд ли смогут довезти до больницы", – подчеркнула Денисова.

По ее словам, Саакашвили против перевозки его в тюремную больницу, которая находится в колонии №18, потому, что там "небезопасно для его жизни", учитывая контингент, который там отбывает наказание.

Денисова сообщает, что омбудсмен Грузии также считает, что в колонии нет инфраструктуры, чтобы предоставить необходимую помощь в кризисном состоянии, которое может наступить в любой момент.

Читайте также"Своих в беде не бросаем": Кулеба высказался о возвращении Саакашвили в УкраинуОна сообщила, что будет обращаться с просьбой о переводе Саакашвили в частный медицинский центр "Вивамеди" в случае необходимости.

Омбудсмен рассказала, что Саакашвили сегодня сделали анализы, но результаты пока неизвестны. По ее словам, завтра с утра к нему должны допустить украинского врача.

По ее словам, Саакашвили категорически против его принудительного кормления.

Денисова сказала, что по нему есть дела, где вынесены приговоры и есть дела незаконченные. Она добавила, что Саакашвили хочет публичного рассмотрения в суде дел, которые еще не завершены, но в этом ему отказывают.

"Нарушается его право на справедливое и публичное рассмотрение дела – это статья 6 Конвенции по защите прав человека", – подчеркнула украинский омбудсмен.

Напомним, Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. По его словам, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Надя Пришляк