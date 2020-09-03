В Офисе главы государства дали разъяснения в ответ на требования к президенту "отреагировать" на обвинения судей Окружного административного суда Киева в создании преступной организации и захвате власти.

В Офисе президента подчеркивают, что глава государства Владимир Зеленский не имеет права или обязанности давать оценку решений судов или обвинений против судей.

Об этом говорится в комментарии Офиса главы государства по поводу требований к президенту "отреагировать" на обвинения против судей Окружного административного суда Киева.

"Конституцией Украины установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Это уже неоднократно толковалось в решениях Конституционного суда и объяснялось в многочисленных комментариях экспертов-юристов. С корпусом этих текстов легко ознакомиться. Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решений судов или обвинений против судей. Даже если рассматривать полномочия в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), не выписанных в Конституции, все равно представляется сомнительным требование к президенту давать такую оценку", - сказано в комментарии.

Также подчеркивается, что президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц.

"Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более", - добавили в Офисе главы государства.

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Вместе с тем в Офисе президента отметили, что приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также о рассмотрении соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия, и выразили надежду, что расследование такого громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства.

Кроме того, в Офисе президента напомнили, что именно после смены власти в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило всю необходимую законодательную поддержку для независимой оперативной работы. Также были обеспечены все условия для функционирования Антикоррупционного суда.

"Надеемся, что эта политическая инвестиция даст соответствующий результат для общества и утверждения принципа верховенства права", - отмечается в комментарии.

При этом в Офисе президента подчеркнули, что судебная реформа остается приоритетом для государства.

"При этом хотим обратить внимание на то, что действующие конституционные инструменты защиты независимости судей и разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную значительно ограничивают возможности не только президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об увольнении судей и радикальной перестройке судебной системы, которые выражает часть нашего общества", - говорится в комментарии.

Дело Окружного админсуда: что было до этого

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате госвласти власти руководством ОАСК. Речь шла о Павле Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Сергее Остапце. 12 августа в Окружном админсуде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).

В дальнейшем детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали уведомление о подозрении.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить от судопроизводства председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Также ВСП вернула генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказалась удовлетворить. Решение ВРП касаются заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, судей Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Владимира Келеберды.

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Автор: Виктория Токарева