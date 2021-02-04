Правоохранительные органы Автономной Республики Крым сообщили о подозрении экс-депутату Верховной Рады АРК в содействии оккупации Крымского полуострова.
По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем депутате Александре Мельнике.
В пресс-службе прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщили, что 25 января Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры АРК о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении подозреваемого.
"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый совместно с другими депутатами ВР АРК проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий РФ по оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав РФ на правах субъекта федерации", - говорится в сообщении.
Подозреваемому инкриминируется совершение уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), которой в редакции на момент совершения преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Читайте такжеРешение ЕСПЧ о нарушении Россией прав человека в Крыму: в МИД назвали дальнейшие шаги УкраиныТакже в прокуратуре напомнили, что 6 марта 2014 года депутаты Верховного Совета АРК VI созыва проголосовали за незаконное постановление о проведении так называемого всекрымского референдума, а 11 марта парламентарии приняли незаконное постановление о "декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".
"Продолжая действия, направленные на поддержание оккупации полуострова и вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов парламента автономии было прекращено, 17 марта депутаты проголосовали за принятие постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что указанными решениями депутаты Верховной Рады АРК пытались создать впечатление легитимности оккупации полуострова Россией и якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АРК.
По данным прокуратуры АРК, из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым на момент оккупации полуострова, 87 людям сообщено о подозрении, в суд направлено 68 обвинительных актов.
Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.
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