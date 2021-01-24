Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали публикацию российской службы ВВС, в которой Симферополь и Севастополь внесли в перечень российских городов.

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в микроблоге в Twitter.

"Не рекламируйте российские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован", - написал он и добавил, что это вопрос международного права.

В публикации были обнародованы города, в которых прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В частности, оккупированные города Севастополь и Симферополь - в перечне городов РФ.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Светлана Закелова