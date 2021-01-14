Руководитель МИД Дмитрий Кулеба убежден, что наступит время, когда РФ будет привлечена к ответственности за все свои действия против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что запланированная Россией перепись населения в оккупированном Крыму не изменит её статуса государства-оккупанта.

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время общения с пользователями Twitter.

«Россия может делать любые переписи, но это не меняет ее статуса государства-оккупанта и того факта, что наступит время, когда за все свои действия Россия понесет ответственность. Сегодняшнее решение ЕСПЧ это подтверждает», - заявил Кулеба.

Жалоба Украины к России: что известно

Сегодня, 14 января, ЕСПЧ признал «частично приемлемой» жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу.

Это дело касается обвинений Украины в адрес РФ в систематических нарушениях Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в оккупированном Крыму.

РФ в апреле этого года планирует провести перепись населения, в том числе на оккупированном украинском полуострове.

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Автор: Виталий Саенко