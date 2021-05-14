Накануне Печерский суд отправил Медведчука под домашний арест. В Кремле такое решение восприняли негативно.

В "Слуге народа" расценили как вмешательство во внутренние дела Украины заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости уголовного преследования своего кума, нардепа Виктора Медведчука.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире канала "Украина 24".

Реакцию Путина она назвала "очень недружественным заявлением".

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"Думаю, что иностранные политики, а президент России является иностранным политиком, не имеют права давить на украинскую власть и вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу напомнить россиянам, что над ними нависают санкции, и о том, что эти санкции могут быть усилены. По крайней мере, мы слышали такие заявления от европейских наших друзей и коллег, от американцев, которые не исключают, в том числе возможность наложить или восстановить санкции в отношении "Северного потока-2", - сказала Янченко.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайство прокуроров относительно меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайство защитников о взятии Медведчука на поруки его коллег из фракции ОПЗЖ.

14 мая в Нацполиции сообщили, что во исполнение решения Печерского райсуда надели на подозреваемого Медведчука электронный браслет.

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Автор: Юрий Годован