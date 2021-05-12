После того как машину отогнали, мужчины остались дежурить возле дома Медведчука.

Предположительно охранники подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука не дали эвакуатору забрать его припаркованный на тротуаре улицы Монтажников Mercedes-Benz.

Об этом сообщает Hromadske.

Вечером 11 мая к дому кума Путина Виктора Медведчука пришли около 20 мужчин в черном, представившись соседями. Когда эвакуатор хотел забрать машину Медведчука, которая стояла на дороге, они сказали, что сейчас отгонят ее. После этого мужчины остались дежурить около дома.

До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

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Санкции и подозрение для Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

По данным секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма) УК. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала сообщение о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено подозрения по трем эпизодам: в отношении незаконной передаче РФ газового месторождения, передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, - в отношении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины и проведения подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Позже в СБУ уточнили, что устанавливают местонахождение Медведчука. Козак, по данным следствия, находится в России.

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Автор: Денис Прядко