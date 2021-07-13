С 15 апреля 2020 года Шайтанов находится под стражей.

Апелляционный суд оставил под стражей бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, обвиняемого в государственной измене и организации теракта.

Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда.

"13 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Голосеевского районного суда города Киева от 25 июня, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продолжен в отношении обвиняемого Ш. (Шайтанова – УНИАН) срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 23 августа 2021 года. По результатам апелляционного рассмотрения определение Голосеевского районного суда Киева оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

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Шайтанов обвиняется в совершении государственной измены, организации теракта и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Контрразведчики СБУ задержали его 14 апреля 2020 года.

Согласно материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Егорова.

По заданию российских спецслужб, он планировал теракты на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал личность среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал ФСБ РФ информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны, сотрудниках СБУ и разведчиках, а также вербовал старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В частности, Шайтанова подозревают в том, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

С 15 апреля 2020 года Шайтанов находится под стражей.

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Автор: Дмитрий Хилюк