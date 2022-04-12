Российский диктатор пообещал, что сделает это, но не уточнил, когда именно.

Непризнанный президент Беларуси в очередной раз выпрашивал у российского диктатора Владимира Путина звание полковника. Лидер РФ согласился это сделать.

Об этом оба публично поговорили на пресс-конференции по итогам переговоров.

Один из журналистов спросил Путина, присвоил ли он Лукашенко звание полковника, тот ответил: "Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звание. Он сам большой начальник".

Лукашенко парировал: "Было бы неплохо, если бы я также был полковником. Правда в том, что он (Путин - УНИАН) мне обещал, но до сих пор не присвоил".

Путин ответил: "Если обещал – сделаем".

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Лукашенко заявил, что Путин обещал ему воинское звание полковника, но пока не сдержал своего обещания.

"Я подполковник, я же не могу себе звезду генералиссимуса повесить, или генерала. Путин - полковник, обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил", – возмутился белорусский политик в разговоре с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

На уточняющий вопрос, какое воинское звание может предоставить ему президент России, Лукашенко ответил: "Полковника российской армии".

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