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Зеленский назначил Романа Боднара главой Черкасской ОГА

15:04, 04 ноября 2019
Политика
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Зеленский подписал указ по новому главе Черкасской ОГА / REUTERS

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

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Так, указом №797/2019 президент уволил Игоря Шевченко с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №798/2019 Зеленский назначил на эту должность Романа Боднара.

По данным из декларации Боднара, ранее он работал в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Из недвижимости у него есть только квартира в Черновцах.

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Теги: #Владимир Зеленский#Черкасская область