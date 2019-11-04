Зеленский назначил Романа Боднара главой Черкасской ОГА
15:04, 04 ноября 2019Политика
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Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Зеленский подписал указ по новому главе Черкасской ОГА / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский сменил председателя Черкасской областной государственной администрации.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
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Так, указом №797/2019 президент уволил Игоря Шевченко с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
Указом №798/2019 Зеленский назначил на эту должность Романа Боднара.
По данным из декларации Боднара, ранее он работал в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Из недвижимости у него есть только квартира в Черновцах.
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