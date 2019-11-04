Зеленский назначил Романа Боднара главой Черкасской ОГА

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил председателя Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

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Так, указом №797/2019 президент уволил Игоря Шевченко с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Указом №798/2019 Зеленский назначил на эту должность Романа Боднара.

По данным из декларации Боднара, ранее он работал в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Из недвижимости у него есть только квартира в Черновцах.