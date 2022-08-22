Показатели поддержки демократии самые высокие за многие годы наблюдений, до 2014 года приоритетность демократии поддерживали менее 50%.

64% опрошенных украинцев считают, что демократия является самым желанным типом государственного устройства для Украины.

Об этом говорится в результатах социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Отмечается, что украинское общество на протяжении длительного времени имело парадоксальное отношение к демократии.

"С одной стороны, демократия, бесспорно, считалась приоритетным типом устройства для Украины. С другой - устойчивый запрос на "сильную руку", которая может навести порядок, тоже оставался", - отметили социологи.

С начала полномасштабного российского вторжения "этот парадокс никуда не исчез".

"Но запрос на демократию и ее приоритетность вырос значительно больше, чем на "сильную руку", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на момент опроса, 64% респондентов считают, что демократия является наиболее желательным типом государственного устройства для Украины. 14% считают, что при определенных обстоятельствах автократия может быть лучше, чем демократия, и еще 13% людей говорят, что для них неважно, каков тип режима.

"Такие показатели поддержки демократии самые высокие за многие годы наблюдений: до 2014 года приоритетность демократии поддерживали менее 50%, после Революции Достоинства этот показатель вырос до 54%, но лишь после начала большой войны он превысил 60%", - констатировали авторы исследования.

Запрос на "сильную руку", добавляют они, наоборот, понемногу уменьшался. В то же время сегодня ситуация несколько изменилась, и более 58% считают, что "несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии".

"До большой войны этот показатель не превышал 55%. Однако такой рост существенно меньше, чем увеличение поддержки демократии. Стоит отметить и то, что самые высокие показатели поддержки "сильной руки" были зафиксированы еще в конце "нулевых" и составляли около 75%", - говорится в заметке.

Также отмечается, что "в условной дихотомии "свободы" или "достатка" украинское общество остается разделенным".

Так, 31% респондентов в обмен на собственное благосостояние готовы уступить государству долю своих прав и гражданских свобод. Свыше 47% - ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. Еще 22% не определились с собственным ответом.

"В случае противопоставления свободы и безопасности ответы респондентов также разделились. 39% ставят приоритет безопасности выше над свободой, а 34,5% - наоборот - свободы над безопасностью. Еще 26,6% респондентов не определились с ответом", - отмечают социологи.

Как проводился опрос

Опрос проводился с 5 по 12 августа методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) среди 2 тыс. 24 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воссоздает демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Как сообщал УНИАН, ровно год назад более 50% граждан считали, что демократия является наиболее оптимальным государственным устройством для Украины. Тогда 20% считали, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.

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