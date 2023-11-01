Чиновница обещала помощь в переводе средств из оккупированного Крыма на материковую Украину, а взамен присвоила деньги.

Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей заместительницы председателя Киевской горгосадминистрации. По мнению следствия, она незаконно завладела чужими средствами от продажи крымской недвижимости.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе Леонида Черновецкого Ирине Кильчицкой. По данным прокуратуры, действия чиновницы квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса), ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Отмечается, что в 2021 году потерпевший, имя которого не разглашается, решил продать имущество в оккупированном Крыму, чтобы избежать незаконной "национализации" россиянами. Общая сумма продажи составила $1,9 млн (53 471 552 грн).

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В свою очередь, экс-заместитель председателя КГГА обязалась помочь мужчине с переводом средств с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. Он согласился воспользоваться ее "услугами", потому что женщина была достаточно известной в кругу политических и бизнес-элит и имела материальное состояние.

"Мужчина полностью выполнил инструкции обвиняемой по передаче средств на оккупированной территории ее сообщнику. В дальнейшем экс-чиновница присвоила себе, путем обмана, указанные деньги и передавать их потерпевшему отказалась, в результате чего причинила ему материальный ущерб в особо крупных размерах", - сообщили в прокуратуре.

Бывшее руководство Киева

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий уже много лет находится за пределами Украины. Однако, после начала полномасштабного вторжения России в Украину он неоднократно "отмечался" скандальными заявлениями относительно российской агрессии. В частности, публично оправдал действия российского диктатора Владимира Путина и призвал признать границы "ЛНР" и "ДНР". За это Черновецкий впоследствии получил подозрение.

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