Новые штрафы в Украине предложили ввести 16 народных избранников.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, которым предусмотрено наказание штрафами за прослушивание российской музыки в общественных местах.

Законопроект "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины Об административных правонарушениях насчет повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора" (регистрационный номер 9547) предложен под авторством 16 народных депутатов, среди которых, в частности, Виктор Балога, Владимир Вятрович, Наталья Пипа.

Законопроектом предусмотрен штраф за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений на русском языке, что является запрещено законодательством. Этот штраф предлагается в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 8 500 гривень. А за повторное такое нарушение в течение года от 1 тыс. до 1, 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 тысяч до 25 500 гривень.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в начале июля 2023 года в селе Погребы Киевской области произошел конфликт - посетительницу заведения, которая сделала замечание насчет использования российской музыки в караоке, вытолкали из помещения.

Отмечается, что позже полиция составила административный протокол в отношении заведения по статье 155 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 17 до 170 гривень. В парламенте считают, что это не является "адекватным наказанием".

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Как сообщал УНИАН 23 июля в Белой Церкви Киевской области произошел конфликт из-за громкого прослушивания российской музыки водителем автомобиля Mercedes.

Из-за этого началась ссора, которая переросла в драку между жителями близлежащих домов и нарушителями тишины. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью.

Полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Также одна из авторов законопроекта 9547 - Наталья Пипа - недавно сообщила в Facebook о конфликте, который закончился судебным решением из-за исполнения во Львове на улице песен Виктора Цоя на русском языке.

Она напомнила, что во Львовской области русскоязычный культурный продукт запрещен с 2018 года. Депутат подошла к парню, который пел по-русски и попросила прекратить, но он отказался. Пипа обратилась в полицию, было зафиксировано нарушение, и Галицкий районный суд города Львова признал парня виновным в совершении мелкого хулиганства.

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