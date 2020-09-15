Нардеп Константин Касай не согласен с ситуацией, когда кандидатов в депутаты на местных выборах единолично выбирает председатель Полтавской областной партийной организации Ольга Савченко.

Народный депутат-мажоритарщик Константин Касай написал заявление о выходе из партии «Слуга народа», а также из совета Полтавской областной партийной организации этой политсилы.

Как заявил народный депутат корреспонденту УНИАН, на такой шаг он пошел из-за того, что не согласен с ситуацией, когда кандидатов в депутаты на местных выборах единолично выбирает председатель Полтавской областной организации партии «Слуга народа» Ольга Савченко.

При этом Касай констатировал, что не будет выходить из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Нардеп также добавил, что не будет заниматься местными выборами, и после них, несмотря на то, кто победит, будет жестко контролировать новую власть в регионе.

Как известно, в июле 2019 года Касай был избран народным депутатом по 149-му мажоритарному округу (Полтавская обл.) от партии «Слуга народа».

Местные выборы в Украине

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Автор: Олег Булашев