Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область встретился с административно-хозяйственным активом региона.

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области Зеленский встретился с административно-хозяйственным активом региона.

Глава государства поблагодарил за работу предыдущего председателя ОГА и представил его преемника Бойчука, выразив надежду на успешную командную работу в регионе.

В свою очередь Бойчук отметил, что эта должность для него является большой ответственностью.

«С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем громады, села, поселка, города, района над проблемными вопросами», - отметил он.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что в 2020 году в Украине был построен фундамент децентрализации, сформирована конфигурация объединенных территориальных громад. Он напомнил, что в результате укрупнения в Украине теперь 136 районов вместо 490, в том числе шесть - в Ивано-Франковской области.

«Многое было сделано в рамках реализации программы «Большое строительство» в Ивано-Франковской области, но этого еще недостаточно. Планы на 2021 год более амбициозные. Это программа, которая действует не на бумаге, а уже улучшает жизнь миллионам украинцев», - отметил Чернышов.

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Андрей Бойчук: что о нем известно

24 декабря президент назначил Андрея Бойчука председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации, перед этим уволив Марию Савку с должности временного исполнителя обязанностей председателя Ивано-Франковской ОГА.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании «Укртрансгаз». В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Автор: Виктория Токарева