Эксперты соглашаются, что интересы ОПЗЖ напрямую координируются Путиным.

Амбиции кума Путина и нардепа Виктора Медведчука зашкаливают, и это вызывает неприятие многих депутатов партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», убежден политолог Владимир Фесенко.

Об этом говорится в материале Новое время.

«Есть тактические разногласия и, я бы даже сказал, идеологические различия. Медведчук более агрессивно пророссийский, а группа Бойко-Левочкина более умерена в таких проявлениях», - пояснил эксперт.

По его словам, однопартийцев раздражает самореклама Медведчука на каналах Козака. Ведь исторически избиратель ОПЗЖ в основном воспринимает лидером партии Бойко.

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Это подтверждает и другой политолог Константина Батозского. Он говорит, что идеал Медведчука - это корпоративное государство по путинскому образцу, где президент - единственный среди равных. А идеал Бойко - Украина 1990-х: конкурентное поле «ребят из дикого востока», где президент - первый среди равных.

БойкоVS Медведчук

Издание считает, что целью компании вокруг Бойко является президентство этого политика. Тогда как рейтинг Медведчука заметно ниже, однако у последнего больше влияния на партию.

«На него во фракции ориентируется около 14 депутатов, в частности уже упомянутый Рабинович, а также Ренат Кузьмин, Олег Волошин и Илья Кива», - говорится в материале.

По мнению политолога Костя Бондаренко, Бойко – сторонник мобилизации старого электората «Партии регионов», а Медведчук хочет законсервироваться в электоральной нише коммунистов. Однако предел поддержки такой политики ОПЗЖ в Украине уже достиг своего потолка, и это хорошо понимают в Кремле.

Многочисленные поездки Медведчука к Путину, соглашаются эксперты, указывают, что интересы ОПЗЖ напрямую координируются Путиным.

Полный текст читайте в свежем (32) номере журнала "НВ" за 3 сентября 2020

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Автор: Яна Ставская