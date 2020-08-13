Кулеба и Маас согласились, что "нормандская встреча" на уровне министров нужна в ближайшие месяцы

Кулеба и Маас договорились поддерживать связь по ситуации с задержанием в Беларуси украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Гайко Маас обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы встречи министров стран «нормандской четверки».

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора министров.

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Кулеба проинформировал Мааса о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС может создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования.

Стороны также обсудили перспективы контактов на уровне министров стран «нормандской четверки» и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Руководитель МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День Независимости.

О чем министры говорили еще

Министры обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в двух странах и предпринимаемые правительствами мер для противодействия распространению коронавируса.

Кулеба выразил особую благодарность немецкому коллеге за готовность правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Для нас это настоящий дружеский жест и проявление солидарности Германии в противодействии пандемии коронавируса", - сказал он.

Кроме того, Кулеба и Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси.

Глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь относительно этой ситуации.

Задержание украинский в Беларуси: что известно

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске. Против них открыли уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

У правозащитницы, к которой вселились задержанные в Минске украинцы, провели обыск.

Сегодня в отечественном МИД из-за последних событий призвали украинцев не посещать Беларусь. Между тем Офис президента потребует от Беларуси скорейшего освобождения незаконно задержанных граждан.

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Автор: Виктория Токарева