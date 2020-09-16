МИД Украины требует от России объяснений после заявления заместителя главы российского МИДа Андрея Руденко о неправдивости слов украинского президента Владимира Зеленского о готовности всех сторон к нормандскому саммиту.
Читайте такжеСледующая встреча советников должна приблизить саммит лидеров стран "нормандской четверки" - ЕрмакКак сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД Украины. В МИД подчеркнули, что находясь с официальным визитом в Австрии, Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров стран нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться.
"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", - заявили в украинском МИДе.
В ведомстве подчеркнули, что этот "недостаточно дипломатичный и несколько эмоциональный комментарий" заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата.
Во вторник в Вене Зеленский заявил о том, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на самом высоком уровне, и она может состояться после еще одной встречи советников.
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