В ведомстве подчеркнули, что этот "недостаточно дипломатичный и несколько эмоциональный комментарий" замминистра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата.

МИД Украины требует от России объяснений после заявления заместителя главы российского МИДа Андрея Руденко о неправдивости слов украинского президента Владимира Зеленского о готовности всех сторон к нормандскому саммиту.

Читайте такжеСледующая встреча советников должна приблизить саммит лидеров стран "нормандской четверки" - ЕрмакКак сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД Украины. В МИД подчеркнули, что находясь с официальным визитом в Австрии, Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров стран нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", - заявили в украинском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что этот "недостаточно дипломатичный и несколько эмоциональный комментарий" заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам нормандского формата.

Во вторник в Вене Зеленский заявил о том, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на самом высоком уровне, и она может состояться после еще одной встречи советников.

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Руденко заявил, что это заявление не соответствует действительности.

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак после встречи политсоветников в Берлине заявил, что условий для проведения саммита нет.

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Автор: УНИАН