По словам Резникова, тему местных выборов обсуждали отдельно.

Переговоры политических советников глава стран "нормандской четверки", которые прошли в пятницу в Берлине, были сложными, но рабочими.

Об этом "РБК-Украина" рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, данные переговоры не завершены и в ближайшее время должна состояться новая встреча, по результатам которой может быть совместное заявление. Резников отметил, что накануне политические советники обсудили несколько важных гуманитарных вопросов, не привязывая их к таким вопросам, как проведение местных выборов на Донбассе.

"Ключевыми вещами, на мой взгляд, были вопросы гуманитарного характера, а именно: вопрос продолжения режима прекращения огня на Донбассе, вопрос взаимного обмена (пленными - ред.), вопрос разминирования и другие вопросы, обсужденные в Париже, такие как допуск комитета Красного Креста (к пленным в ОРДЛО - ред.), не привязывая их к вопросу местных выборов. Это была отдельная тема", - отметил он.

Вице-премьер считает, что говорить о достижении договоренностей, которые можно было бы подписать, пока преждевременно.

"Но точно, как я считаю, между сторонами не было противоречий по продолжению режима прекращения огня и по призыву сторон поддерживать принятый для этого комплекс мер. Это факт", - добавил он.

Кроме того, Резников выразил надежду, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы после встречи политических советников будет более продуктивным.

Что известно о последних "нормандских переговорах"

26 августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

11 сентября он в составе украинской делегации прибыл в Берлин для переговоров делегаций стран-участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об итогах вчерашней встречи сначала рассказали в Кремле. Позже появился комментарий Офиса президента Украины о прошедшей встрече.

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Автор: Юрий Годован