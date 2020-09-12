Главная тема переговоров - ситуация на Донбассе.

В Офисе президента Украины рассказали, как прошла встреча политических советников глав стран "нормандской" четверки, которая состоялась в пятницу.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

О чем говорили на встрече

Как говорится в сообщении, участники встречи детально обсудили процесс выполнения договоренностей декабрьского саммита "нормандской четверки" и подробности переговоров в минской переговорной группе.

"Участники поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметили в ОП.

Глава Офиса Андрей Ермак заявил, что Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не гибли украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", - сказал он.

Другими темами переговоров стали вопросы освобождения пленных и доступа к ним Красного креста.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении ОП.

Когда состоится следующий саммит

Участники встречи договорились встретиться в таком же формате в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения договоренностей "парижской" встречи 2019 года.

Что известно о "нормандской" встрече

26 августа Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

11 сентября он в составе украинской делегации прибыл в Берлин для переговоров делегаций стран-участниц "нормандского формата" на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об итогах вчерашней встречи уже рассказали в Кремле.

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Автор: Юрий Годован